Avcılar'da Silahlı Kavga

Avcılar'da iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin silahla ateş ederek kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilkent Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan iki kişi tartıştı. Tartışmanın ardından taraflardan biri kahvehaneye geçerken, diğeri ise yanına arkadaşlarını alarak olay yerine geldi.

Kahvehanenin önünde tartıştığı husumetlisine silahla ateş eden kişi kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, mermiler kahvehanenin camlarına isabet etti.

Ekiplerin, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin, arkadaşlarıyla kahvehaneye girmesi, ardından kaçışarak dışarı çıkmaları ve şüphelinin kahvehaneye doğru silahla ateş ederek kaçması yer aldı.