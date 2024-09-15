Avcılar'da Silahlı Saldırı

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Avcılar'da motosikletli kişi tarafından gece bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firuzköy Bulvarı üzerinde bulunan bir araç kiralama şirketinin önüne motosikletle iki kişi geldi.

Motosikletteki kişilerden biri iş yerine ateş açarken kapalı olan dükkanın camına 3 mermi isabet etti.

Olay yeri incelemesi yapan polisin zanlıları arama çalışması sürüyor.