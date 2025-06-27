Avcılar'da evinin önünde içki içip gürültü yaptıkları gerekçesiyle 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Cihangir Mahallesi Yuva Sokak'ta ikamet eden G.D. (34), apartmanın önünde içki içip gürültü yapan O.Ş. ve M.E.Ö'yü uyardı.
Tartışma çıkması üzerine G.D, silahıyla ateş açarak 2 kişiyi bacaklarından vurdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Zanlı ise silahıyla birlikte gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Silahlı Yaralama Olayı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?