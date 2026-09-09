Avcılar'da sitedeki depo garajında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü
Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir sitede depo olarak kullanılan garajda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kepenkleri açarak yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü; yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
AVCILAR'da bir binanın depo olarak kullanılan garajında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir sitede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Garaj olarak inşa edilen ancak bir süredir depo olarak kullanılan kepenkle kapalı alandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kepenkleri açarak içeri girdi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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