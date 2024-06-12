Avcılar'da Sporun Geleceği İçin Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
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Avcılar'da Sporun Geleceği İçin Çalıştay Düzenlendi

Avcılar Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, Avcılar'da gençlerin spora katılımı, beden eğitimi, amatör spor kulüplerinin durumu ve ihtiyaçları konuşuldu. Çalıştayın finalinde Çalıştay Raporu ve Eylem Planı sunuldu.

12.06.2024 09:37  Güncelleme: 10:24
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(İSTANBUL) - Avcılar Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen Avcılar Spor Çalıştayı'nda, gelecek 5 yılın yol haritası belirlendi.

Avcılar Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi ilçede sporun geleceğini planlamak üzere Cihangir Kent Evi'nde çalıştay düzenledi. Etkinlikte Avcılar'da gençlerin spora katılımı, beden eğitimi, amatör spor kulüplerinin durumu ve ihtiyaçları konuşuldu.

Akademisyenler, amatör spor kulüpleri ve alanında uzman birçok isimin katıldığı çalıştayda, eski milli futbolcu ve teknik direktör Ergün Pembe de "Spor Okulları ve Garassroots Futbolu Bağlamında Çocuğun Gelişimi" başlığında bir sunum yaptı. Tüm gün süren ve Avcılar'da geleceğin 5 yılın yol haritası belirlendiği çalıştayın finalinde Çalıştay Raporu ve Eylem Planı sunuldu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, şunları söyledi:

"Bugün düzenlediğimiz çalıştayda hep beraber Avcılarımızın 5 yıl boyunca spordaki yol haritasını belirlemiş olacağız. Bizler elimizden ne geliyorsa yapabileceğimiz ne varsa her şeyi yapmaya elimizi taşın altına koymaya hazırız. Spor alanları ve tesisler oluşturabilmek kentimize kazandırabilmek için her mahallede çalışmalar yapıyoruz. Avcılarımızın sporda çok daha iyi yerlere gelebilmesi için, Avcılarlı çocukların evlerinden çıktıklarında gördükleri tek şeyin bina ve yol olmaması için çalışacağız. Amatör spor kulüplerimizle iletişim ve destek içinde olacağız. Tüm eksiklikleri tüm sıkıntıları içselleştiriyorum bunu tüm samimiyetimle söylüyorum ama bunları 5 yıl içinde  çözeceğimize de yine tüm samimiyetimle inanıyorum. Bu konudaki tüm eleştirilerinizi, fikirlerinizi ve katkılarınızı da üzerime aldığımdan ve sorumluluk kabul ettiğimden şüpheniz olmasın. Çok çalışarak hepsinin üstesinden geleceğiz."

Kaynak: ANKA

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