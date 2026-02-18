Avcılar'da Tarihi Geçen Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da Tarihi Geçen Ürünler Ele Geçirildi

Avcılar\'da Tarihi Geçen Ürünler Ele Geçirildi
18.02.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri toplandı ve imha edildi.

AVCILAR'da yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 10 ay geçen ürünler bulundu. Son kullanma tarihi geçen ve ambalajı bozulan ürünlere zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Tarihi geçen gıda maddeleri torbalar içine konularak İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gönderildi.

Avcılar Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir zincir markette denetim yaptı. Denetimde dondurucuda bulunan çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürüne el konuldu. Levrekten, lahmacuna, mantıdan pastaya kadar çok sayıda gıda maddesinin dondurucuya üst üste konulması dikkat çekti. Balık ve istakoz gibi gıda maddelerinin ayrı bir bölümde muhafaza edilmesi gerekirken, hem bu şartlara uyulmadığı hem de ürünlerin son tüketim tarihinin üzerinden 3 ay geçtiği belirlendi. Son kullanma tarihi biten dondurulmuş 600'er gram ağırlığındaki 3 torba simite de el konuldu.Zabıta Amiri Osman Mutlu, " Çok sayıda insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek şekilde hem ambalajı bozulmuş hem de son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit ettik. Ürünleri siyah poşete koyup mühürledik ardından tutanaklarımızı tutup İlçe Tarım Müdürlüğü'ne sevki yapılacaktır " diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Avcılar, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Tarihi Geçen Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
15:05
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 15:50:32. #7.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da Tarihi Geçen Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.