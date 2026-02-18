Avcılar\'da Tarihi Geçen Ürünler Ele Geçirildi

AVCILAR'da yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 10 ay geçen ürünler bulundu. Son kullanma tarihi geçen ve ambalajı bozulan ürünlere zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Tarihi geçen gıda maddeleri torbalar içine konularak İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gönderildi.

Avcılar Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir zincir markette denetim yaptı. Denetimde dondurucuda bulunan çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürüne el konuldu. Levrekten, lahmacuna, mantıdan pastaya kadar çok sayıda gıda maddesinin dondurucuya üst üste konulması dikkat çekti. Balık ve istakoz gibi gıda maddelerinin ayrı bir bölümde muhafaza edilmesi gerekirken, hem bu şartlara uyulmadığı hem de ürünlerin son tüketim tarihinin üzerinden 3 ay geçtiği belirlendi. Son kullanma tarihi biten dondurulmuş 600'er gram ağırlığındaki 3 torba simite de el konuldu.Zabıta Amiri Osman Mutlu, " Çok sayıda insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek şekilde hem ambalajı bozulmuş hem de son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit ettik. Ürünleri siyah poşete koyup mühürledik ardından tutanaklarımızı tutup İlçe Tarım Müdürlüğü'ne sevki yapılacaktır " diye konuştu.