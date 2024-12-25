Avcılar\'da Trafik Kazası: Takla Atan Araç ve Yaralı Sürücü

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AVCILAR'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde duran başka bir otomobile çarptı. Park halindeki araca çarpan otomobil taklalar atarak ters döndü, sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü caddede seyir halindeyken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü kullandığı otomobille yol kenarında park halinde duran başka bir otomobile çarptı. Park halindeki araca çarpan otomobil kazanın etkisiyle taklalar atarak ters döndü. Kazanın sesini duyan yakındaki bir restoranın işletmecisi Serkan Fidan, yardım için olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Fidan ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin incelemeleri ardından araç çekici ile kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.