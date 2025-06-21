Avcılar'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Avcılar'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi'nde, ağaçların da bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.
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