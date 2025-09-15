AVCILAR'da Yangına İşçiler Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AVCILAR'da Yangına İşçiler Müdahale Etti

AVCILAR\'da Yangına İşçiler Müdahale Etti
15.09.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVCILAR'da bir dairede çıkan yangına inşaat işçileri müdahale etti, itfaiye yangını söndürdü.

AVCILAR'da 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangına bitişiğindeki inşaatta çalışan işçiler camı kırarak müdahale etti. Dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, Cihangir Mahallesi, Şeftali Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen 2 binada çalışan işçiler, inşaatın yanındaki 4 katlı binanın 1'inci katından koku geldiğini ve duman çıktığını fark etti. Dairede yangın çıktığını anlayan işçiler, kimsenin olmadığı evin penceresine kalas yardımıyla ulaşarak camı kırdı. İnşaattan hortum çeken işçiler, yanan bölümlere su sıkarken durumu itfaiye ekiplerine de haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kapısını kırarak içeri girdikleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yabancı uyruklu kişilerin kiracısı olduğu dairede çıkan yangının ilk belirlemelere göre prizde unutulan bir cihaz nedeniyle çıktığı öğrenildi. Evin bir odasındaki eşyalar kullanılmaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

'KALASLARLA ULAŞTIK DEMİRLE CAMI KIRDIK'

Yangına ilk müdahaleyi yapan işçilerden Bünyamin Akdoğu, "Arkadaşlar ilk müdahaleyi camdan girerek yaptı. Yangını küçülttü" dedi. Diğer inşaatta çalışan Fettah Özdemir ise, "Dumanlar bu pencereden çıkıyordu. İnşaatımız burada kalaslarla ulaştık demirle camı kırdık. Yandaki inşaattaki arkadaşlarla ilk müdahaleyi yaptık. İtfaiyeci arkadaşlar da kısa sürede gelip müdahale etti" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Avcılar, İtfaiye, Güncel, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'da Yangına İşçiler Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

10:36
Galatasaray’ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:40:15. #7.13#
SON DAKİKA: AVCILAR'da Yangına İşçiler Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.