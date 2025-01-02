Avcılar\'da Yasaklı Irk Köpek Sokak Kedisini Öldürdü

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AVCILAR'da bir kadın tarafından ağızlığı olmadan dolaştırılan yasaklı ırklardan olan köpek, bir sokak kedisini öldürdü. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, G.A. isimli kadını gözaltına aldı. Yasaklı ırklardan olan köpek ise Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

Denizköşkler Mahallesi'nde bir kadının ağızlığı olmadan dolaştırdığı yasaklı ırklardan olan köpeğin bir sokak kedisini ensesinden ısırarak öldürdüğü anların görüntüleri geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen G.A. isimli kadını Merkez Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı. Şüpheli G.A.'nın köpeğin karnesini gösterememesi üzerine adrese çağırılan Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği barınağa götürdü. Polis merkezine götürülen G.A. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.