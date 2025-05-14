Avcılar\'da Yüksek Sesle Müzik Dinleyen 18 Araç Trafikten Men Edildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri, Avcılar yan yolda ses sistemleriyle modifiye edilmiş araçlarda yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ihbarı üzerine Pazar gecesi denetim düzenledi. Yapılan denetimde 18 araç trafikten men edilirken, araç sürücülerine 138 bin 134 lira para cezası kesildi.

Avcılar D-100 yan yolda İSKİ arıtma tesisi yanında park ederek yüksek sesle müzik dinleyen gruba yönelik denetimler sürüyor. Polis ekipleri tarafından önceki gün yapılan deneitmlerde, 32 araç sahibi yakalanırken araç sürücülerine 'Araçların teknik şartlara uygun olması zorunluluğu', 'Araçlara izinsiz işaret, yazı, reklam, ışıklı veya sesli donanım eklenmesi', 'Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımında belirli şartlara uyulması' maddeleri başta olmak üzere, 89 farklı ihlalden toplam 138 bin 134 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında modifiye edilmiş 18 araç da trafikten men edildi.