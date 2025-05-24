Avcılar Gişelerinde Trafik Kapatıldı

AVRUPA Otoyolu Avcılar gişelerinde, Serbest Geçiş Sistemi için başlatılan çalışmalar nedeniyle gişe giriş ve çıkışları 6 gün süreyle trafiğe kapatıldı, sürücüler ise alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki O-3 Avrupa Otoyolu'nun Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi kurulması çalışmaları saat 23.00 itibarıyla başladı. Çalışmalar kapsamında mevcut beton gişe adaları yıkılacak. 24 saat esasına göre yürütülen çalışmaların 6 gün içinde tamamlanması planlanırken, bu süre boyunca Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar çift yönlü olarak kapatıldı.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alınmasıyla birlikte, bölgede trafik akışının daha hızlı ve kesintisiz hale gelmesinin hedeflendiği belirtildi.