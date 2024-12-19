Avcılar Semt Pazarında Park Halindeki Cip Sorun Yarattı - Son Dakika
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Avcılar Semt Pazarında Park Halindeki Cip Sorun Yarattı

Avcılar Semt Pazarında Park Halindeki Cip Sorun Yarattı

Avcılar'da her hafta kurulan semt pazarında, park halinde unutulan cip nedeniyle pazarcılar tezgah açmakta zorluk yaşadı. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle cip kaydırılarak çekildi ve pazarcı Ali Aktaş sonunda tezgahını açabildi.

19.12.2024 13:03  Güncelleme: 13:09
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AVCILAR'da her hafta aynı gün kurulan semt pazarında park halinde unutulan cip nedeniyle esnaf tezgah açamadı. Cip, arka lastiklerine konulan tahtalar yardımıyla kaydırılarak çekilirken pazarcı Ali Aktaş kendisine tahsis edilen alana geç de olsa tezgahını açabildi.

Merkez Mahallesi'nde her hafta pazar günü kurulan semt pazarına tezgah açmaya gelen Ali Aktaş kendisine tahsis edilen alana bir cipin park edildiğini gördü. Avcılar Belediyesi'nde görevli zabıta memurlarının aracın sahibine ulaşamamasının ardından pazarcıların salladığı cipin arka lastiklerine tahta parçaları konuldu. Jantlarına halat bağlanan cipin, başka bir pazarcının aracına bağlanarak çekilmesinin ardından pazarcı Aktaş, tezgahını açabildi. Cip nedeniyle tezgahını açamayan Ali Aktaş, "Belgeli yerimize her hafta böyle araba çekiyorlar. Tezgah açamıyoruz, mağdur oluyoruz. Telefon numarası da bırakmıyorlar, sahibini bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar Semt Pazarında Park Halindeki Cip Sorun Yarattı - Son Dakika

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