Avlan Gölü'nde Kuraklık Alarmı

21.08.2025 12:58
Elmalı'daki Avlan Gölü, iklim değişikliği nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle kurumaya yüz tuttu.

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki 850 hektarlık Avlan Gölü'nde iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların azalmasıyla baş gösteren kuraklığın mevsimlere göre durumu görüntülendi.

Son yıllarda artan iklim değişikliğine bağlı kuraklık, Türkiye'deki birçok gölün su seviyesinde değişimlere neden oluyor.

Yağışların bazı aylarda neredeyse hiç olmaması ve aşırı sıcaklık gibi etkenler göllerin su seviyelerinde mevsimsel azalmaları beraberinde getiriyor. Kuraklık nedeniyle farklı kaynaklardan beslenemeyen birçok göl yaz aylarında kurumaya yüz tutuyor.

Bu durumun en net görüldüğü göllerden birisi de Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Göltarla ve Karamık mahalleleri sınırında bulunan 850 hektarlık Avlan Gölü.

Kış aylarında eskiye göre daha az olsa da su tutan gölde ilkbahar aylarının sonlarına doğru suların çekilmeye başlandığı gözleniyor. Yaz geldiğinde ise gölde su seviyesi daha da düşüyor.

Kuraklığın etkilediği göldeki mevsimsel değişmeler AA ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

Göl, yağışların düşük olduğu yıllarda olduğu gibi bu yıl da ağustos ayının gelmesiyle kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tuttu. Bir zamanlar göçmen kuşların uğrak noktası olan gölün tabanı kıraç bir araziyi andırmaya başladı.

Önceden kıyıda bulunan "Göle girmek tehlikeli ve yasaktır" levhasının kurak bölgenin ortasında kalması da dikkati çekti.

"Gölün oluşturduğu lokal iklim Türkiye'nin en önemli sedir ormanlarına hayat veriyor"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, gölün Elmalı havzası için önemli olduğunu söyledi.

Bölgede tarım alanı oluşturmak için gölün yaklaşık 50 yıl önce tahliye kanalları oluşturularak kurutulduğuna dikkati çeken Gökoğlu, gölün oluşturduğu lokal iklimin yok olması nedeniyle yanlışın farkına varıldığını ve 1990'lı yıllarda suyu boşaltmaya yarayan düdenlerin büyük oranda kapatıldığını kaydetti.

Bu yıllardan sonra gölün yeniden su tuttuğu bilgisini veren Gökoğlu, "Gölün oluşturduğu lokal iklim Türkiye'nin en önemli sedir ormanlarına hayat veriyor. Göl düdenlerin kapatılmasıyla su tutmaya başladı ama bu seferde kuraklığın etkileri baş gösterdi. Yağışların azalmasıyla göl son yıllarda yaz aylarında kurumaya başladı. Bu durum bölgedeki balık yaşamını neredeyse tamamen bitirdi." dedi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Hava Durumu, antalya, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Elmalı, Çevre, Tarım, Dünya, Doğa, Son Dakika

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
