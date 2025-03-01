Avn: Devletin Kontrolü Sağlanmalı

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hizbullah'ın silahlı yapısına işaret ederek, "silah bulundurma, savaş ve barış kararlarını devletin elinde tutmayı" amaçladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Avn, 3 Mart'ta Suudi Arabistan'a yapması beklenen resmi ziyaret öncesi Suudi Arabistan'ın İngiltere merkezli Şarkul Avsat gazetesine röportaj verdi.

Avn, toprakların ve halkın savunmasının tek sorumlusunun devlet olacağını vurgulayarak, "Açıkçası, Lübnan ve Lübnanlılar, siyasetçiler ve yetkililer arasındaki kavgalardan ve başkalarının kendi topraklarındaki savaşlarından bıkmış durumda. Ekonomik ve politik bir toparlanmayı hak ediyor ve belki bazı dostlarımız da bizden bıktı." dedi.

Hizbullah'ın ülkedeki silahlı durumuna işaret eden Avn, "Amacımız devlet inşa etmektir, zor olan hiçbir şey yoktur. Egemenlik kavramından bahsedecek olursak, bu kavramın anlamı savaş ve barış kararlarının devlete bırakılması, silahların belirli bir tekele verilmesi veya devlete bırakılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Avn, devletin, toprağı ve halkı korumaktan tek başına sorumlu olduğunu vurgulayarak, devlet dışında kimseye bu "milli görevin" ve rolün düşmediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn, "Lübnan devletine bir saldırı olduğunda devlet kararını verir ve ülkeyi savunmak için güç unsurlarını nasıl harekete geçireceğini düşünür." diye konuştu.

Bölgesel ve Batılı başkentler ile Lübnan'daki siyasi güçler, Hizbullah'ın silahlarıyla iç siyaseti tehdit ettiğini ileri sürüyor. Ancak Hizbullah, silahın yalnızca Lübnan'ın güneyinde bazı bölgeleri işgal eden "İsrail ile mücadele" için kullanıldığını vurguluyor.