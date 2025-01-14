Avrupa Beşlisi Savunma Toplantısı

Güncel

VARŞOVA, 14 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Beşlisi diye adlandırılan Polonya, Almanya, Fransa ve İtalya'nın savunma bakanları ile İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı, Polonya'da bir araya gelerek silah sektörünün geliştirilmesi ve Ukrayna'ya destek konularını görüştü.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda ABD yönetimindeki değişikliklerden bağımsız olarak 2025'in Avrupa'nın güvenliği için belirleyici bir yıl olacağını söyledi. Pistorius, "NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi için kaybedecek zamanımız yok" dedi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ise toplantıda diğer konuların yanı sıra Avrupa Birliği üyesi ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamaları konusunda çalışmaların başlamasının ele alındığını belirtti.

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard da Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarının artırılması konusuna daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Beşlisi, savunma konusunda NATO'ya en fazla kaynak ayıran Avrupa ülkeleri olan Polonya, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin savunma bakanlığı yetkililerinden oluşuyor.