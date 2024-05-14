Avrupa Borsaları ABD Enflasyon Verilerine Tepki Verdi - Son Dakika
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Avrupa Borsaları ABD Enflasyon Verilerine Tepki Verdi

Avrupa Borsaları ABD Enflasyon Verilerine Tepki Verdi

Avrupa borsaları, küresel yatırımcıların son ABD enflasyon verilerine tepki vermesiyle Almanya dışında yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,15 artışla 521,65 puana çıktı. Otomobil üreticilerinin hisseleri dikkat çekti. Avrupa piyasaları, ABD'de açıklanan üretici enflasyonu ve yarın gelecek tüketici enflasyonu verilerine odaklandı.

14.05.2024 20:23
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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü küresel yatırımcıların son ABD enflasyon verilerine tepki vermesiyle Almanya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 521,65 puana çıktı. Otomobil üreticilerinin hisselerinin ortalama yüzde 1,31 değer kazanması dikkati çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 değer kazanarak 8.428,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 yükselerek 8.225,8 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 artarak 35.151,42 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,14 azalarak 18.716,42 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.48 itibarıyla yüzde 0,25 değer kazanarak 1,092 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD'de bugün açıklanan üretici enflasyonu ve yarın gelecek tüketici enflasyonu verilerine odaklandı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, söz konusu veriye ilişkin manşet verilerin yüksek olduğunu ancak önceki verilerin aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, verileri "karışık" olarak nitelendirdi.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, bugün beklenenden daha yüksek çıkan üretici enflasyon rakamlarına odaklanırken, ülkede nisan ayı tüketici enflasyonu yarın açıklanacak.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda ise yüzde 3,5 artmıştı.

Ülkede nisan ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,4 olması yönünde.

Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli durduğunu vurgulayan analistler, ABD'de enflasyonun hızla ve her şeyden önce önemli ölçüde düşmesi gerektiğini belirtti.

Analistler, yarın TÜFE'de herhangi bir yumuşama belirtisiyle Fed'in faiz oranlarını düşürmek için neredeyse hiçbir argümanı kalmayacağını ifade ederek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının da (BoE) faiz indirimi beklentisinin Avrupa'da pay piyasalarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Şirket hisselerinden, Almanya merkezli Delivery Hero'nun hisseleri, Uber'in Tayvan'daki Foodpanda faaliyetlerini 1,25 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından yüzde 26,3 yükseldi.

Alman silah üreticisi Rheinmetall'in hisseleri, şirketin piyasanın ilk çeyrek gelir ve kar beklentilerini karşılayamamasının ardından yüzde 3,3 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Almanya, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Borsaları ABD Enflasyon Verilerine Tepki Verdi - Son Dakika

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