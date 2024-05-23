Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle günü tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,07 artarak 521,56 puana çıktı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Ancak İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 değer kaybederek 8.339,23 puana geriledi. Avro/dolar paritesi ise 1,082 seviyelerinde seyretti.

23.05.2024 20:07
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Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,07 artışla 521,56 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 artarak 18.691,32 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 8.102,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 34.467,67 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,37 değer kaybederek 8.339,23 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yerinde seyrederek 1,082 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: AA

Almanya, İtalya, Fransa, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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