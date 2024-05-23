Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

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Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,07 artışla 521,56 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 artarak 18.691,32 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 8.102,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 34.467,67 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,37 değer kaybederek 8.339,23 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yerinde seyrederek 1,082 seviyelerinden işlem gördü.