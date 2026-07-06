Avrupa'da Çin Klimalarına Yoğun İlgi

ROMA, 6 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan İtalya İşletmeler ve İtalyan Malı Bakanlığı binasının dışında görülen Çin markası Midea'ya ait klimanın dış ünitesi, 5 Temmuz 2026.

Avrupa, 2025 yılında yaşanan rekor sıcaklıklar nedeniyle Çin üretimi klimalara yoğun talep göstermişti. Çinli tedarikçiler, uygun fiyat, düşük enerji tüketimi ve yerel düzenlemelere uyum sağlayan ürünlerine olan ilginin bu yaz da devam ettiğini ve Avrupa'dan gelen siparişlerde güçlü bir artış gözlemlediklerini belirtiyor. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)