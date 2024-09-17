Avrupa'da Şiddetli Seller: 20 Ölü

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Avrupa ülkeleri Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınalar, kıta genelinde geniş çaplı sellere yol açarken, hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Romanya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi. Avusturya'da sellerden hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu. Çekya'da ise güncellenen ölü sayısı 3 olarak açıklandı. Polonya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Durum tahmin edilenden kötü

Macaristan ve Polonya'da nehir setlerini kum torbalarıyla güçlendirmek için askerler görevlendirildi. İki ülkede birçok tarihi yapı geçici olarak kapatıldı.

Polonya'da hükümet, sellerden en çok etkilenen güney bölgelerde "doğal afet" durumu ilan etti.

Macaristan, Polonya ve Çekya'da vatandaşlar da selle mücadele çalışmalarına gönüllü katıldı, binlerce kişi tahliye edildi.

Bu arada sellerden etkilenen Avrupa ülkelerinden durumun tahmin edilenden daha kötü olduğu yönünde açıklamalar geldi.

Medyada yer alan fotoğraflarda insanların botlar yardımıyla tahliye edildiği, birçok kentin sular altında kaldığı görüldü.

Avrupa'daki şiddetli yağışların İtalya'yı da etkisi altına alması bekleniyor. Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya'da bir hafta içerisinde yağışların sellere neden olabileceği yönünde endişeler dile getirildi.