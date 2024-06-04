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Avrupa'dan gelen gurbetçiler vatan toprağına bastı

Gurbetçi sezonu başladı

EDİRNE - Kurban Bayramı'nı ve yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen binlerce gurbetçi, kilometrelerce yol kat ederek ana vatana Edirne'den giriş yapıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, 2024 yılının ilk 5 ayında sınır kapılarından 4 milyon 842 bin 877 yolcu giriş ve çıkışı olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin 'sıla' yolculuğu başladı. Türkiye'ye Edirne'de bulunan 4 sınır kapısından ve arabalı tren ile giriş yapan gurbetçiler Kurban Bayramı'nı memleketlerinde sevdikleriyle beraber geçireceklerini söyledi. Ayrıca gurbetçiler, sevinçle geldikleri vatana onlarca saat sonra ayak bastıkları için mutlu olduklarını belirttiler.

Yurda giriş ve çıkışlarda sorun yaşamamaları ve rahat etmeleri için tedbirlerin arttırıldığını söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında personel takviyeleri yapıldığını belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilik Toplantı Salonu'nda, Edirne'deki sınır kapılarında gurbetçi hareketliliğinin artmaya başladığını belirten Vali Sezer, gümrüklerde çok önemli personel takviyesinde bulunulduğunu ve emniyette de görevlendirmelerin başladığını aktardı.

Gurbetçilerin ülke özlemiyle geldiklerinde hiçbir bir sıkıntıyla karşılaşmadan memleketlerine gitmelerini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Vali Sezer, Edirne'deki 4 sınır kapısında gümrük ve emniyet boyutunda önlemler alındığına değindi.

Gurbetçilerin ülkeye sağlıklı bir şekilde ve kapılarda kuyruklara takılmadan girmeleri için hazırlıklara başladıklarını söyleyen Vali Sezer, önümüzdeki 5 ay boyunca çok önemli çalışmalar yapacaklarını ve takibin devam edeceğini vurguladı.

"Gurbetçi sezonunun başlamasıyla daha çok artış bekliyoruz"

Yurt dışına açılan sınır kapılarındaki araç ve yolcu trafiğinde de artış gözlendiğini ifade eden Vali Sezer, Yolcu trafiğinde geçen yılın ilk 5 ayına göre bu yıl yüzde 15'lik artış yaşandığını belirtti.

2024 yılının ilk 5 ayında sınır kapılarından 4 milyon 842 bin 877 yolcu giriş çıkışı olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Araç sayısında da geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 10'luk bir artış var, bu yıl 1 milyon 975 bin 273 araç giriş çıkışı yaşandı. Özellikle gurbetçi sezonunun başlamasıyla birlikte daha çok artış olmasını bekliyoruz" dedi.

Gurbetçi vatandaşlardan Sevgi Bele, Türkiye'deki tatili süresince bol bol gezerek, dinleneceğini belirtti.

Avusturya'dan arabalı tren ile vatana giriş yapan gurbetçi vatandaşlardan Ahmet Akgün, "Memleketimize gelmek çok güzel bir duygu. Türkiye'de Eşi, dostu ziyaret edip tatilimizi yapacağız. İyi bir tatil geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan 74 yaşındaki gurbetçi vatandaş Mustafa Gözen, "Biz vatanımız çok seviyoruz ve senede 1 defa Türkiye'ye geliyoruz. Ülkemize rahat bir şekilde gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.