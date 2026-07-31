Avrupa'dan İspanya'ya Destek - Son Dakika
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Avrupa'dan İspanya'ya Destek

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Hollanda, İsveç ve Finlandiya, Sebte'deki göçmen sorununa ilişkin İspanya'ya destek verdi.

Hollanda, İsveç ve Finlandiya'dan, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) şehrindeki gelişmelere ilişkin İspanya'ya destek ve sınır kontrollerinin güçlendirilmesi dahil farklı açıklamalar geldi.

Düzensiz göçmenlerin Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden Sebte'ye girmeye çalışması üzerine Hollanda, İspanya'ya destek mesajı gönderirken, İsveç'ten "hızlı hareket edilmesi" çağrısı geldi. Finlandiya ise İtalya'nın, "Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılması" talebine destek verdiklerini açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Sebte'deki gelişmeleri "endişe verici" şeklinde nitelendirerek, "İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) sınırlarını korumak için gerekli olanı yapacağına ve Fas'ın da gerekli adımları atacağına güveniyoruz." ifadesine yer verdi.

Berendsen, İspanya ve Fas ile temas halinde olduklarını aktardı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da X'teki paylaşımında, "İspanya durumu kontrol altına almalı ve Schengen Bölgesi içindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için hızla harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

Kristersson, Sebte'deki gelişmelerin İsveç'in güvenliği ve göç politikasını riske atması halinde hükümetin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu vurguladı.

Finlandiya'dan ise İtalya'nın talebine destek

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen ise X'ten yaptığı açıklamada, İtalya'nın, "Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılması" talebine destek verdiklerini belirtti.

İspanya'nın Schengen sınırını yasa dışı girişlerde korumada "tamamen başarısız" olduğunu savunan Rantanen, "Bu böyle devam edemez. Avrupa'nın tüm ülkeleri (İtalya Başbakanı Giorgia) Meloni'nin teklifini desteklemeli. Dış sınırı koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen ülkeler Schengen üyesi olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa'dan İspanya'ya Destek - Son Dakika

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