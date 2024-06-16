Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre, İspanya ve İtalya ilk maçlarını kazandı - Son Dakika
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre, İspanya ve İtalya ilk maçlarını kazandı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci gününde A ve B grubu maçları tamamlandı. İsviçre, Macaristan'ı 3-1, İspanya Hırvatistan'ı 3-0 ve İtalya Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

16.06.2024 00:19
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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci gününde A ve B grubu maçları tamamlandı. İsviçre, İspanya ve İtalya gruptaki ilk maçlarını kazandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci günün ilk maçı A grubu mücadelesinde İsviçre; Kwadwo Duah, Michel Aebischer ve Breel-Donald Embolo'nun golleriyle Macaristan karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Macaristan'ın tek golü ise Barnabas Varga'dan geldi.

B grubu ilk maçında saat 19.00'da İspanya ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. İspanya rakibine gol imkanı tanımadan mücadeleyi 3-0 önde bitirdi. İspanya'nın gollerini Alvaro Morata, Fabian Ruiz ve Dani Carvajal kaydetti.

Günün son maçında ise B grubunun diğer iki ülkesi son şampiyon İtalya ile Arnavutluk mücadele etti. İlk yarıdaki 3 gol maçın skorunu belirledi ve İtalya grupların ilk maçını 2-1 kazandı. İtalya'nın golleri Alessandro Bastoni ve Nicola Barella'dan gelirken Arnavutluk'un tek golünü Nedim Bajrami attı.

Kaynak: ANKA

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