Avrupa Güvenliği İçin İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Güvenliği İçin İşbirliği Çağrısı

06.07.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rutte ve von der Leyen, NATO Zirvesi öncesi Avrupa'nın güvenlikte işbirliği ihtiyacını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için ABD'den Türkiye'ye, tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Rutte ve von der Leyen, yarın başlayacak NATO Ankara Zirvesi öncesinde İngiliz The Economist'te ortak makale kaleme aldı.

"Avrupa ve NATO'nun Savaşa Hazır Olmak İçin Yapması Gerekenler" başlıklı makalede, Soğuk Savaş'ın gölgesinde Avrupa'nın "koruma" altında olduğu ve barışa yatırım yapıldığı anımsatıldı.

Makalede bu nedenle savunma bütçelerinin küçültüldüğü, silahlı kuvvetlerin azaltıldığı, Avrupa'nın güvenlik tehdit edilirse ihtiyaç duyacağı yetenekler için NATO aracılığıyla ABD'ye güvendiği hatırlatıldı.

"Günümüz dünyasının sert gerçekliği ve tehlikeleri bu düşünce biçimine son verdi." ifadesi kullanılan makalede, gelinen noktada NATO'nun Avrupalı müttefikleri ve AB üye ülkelerinin savaşa hazır olmaları gerektiğinin yeniden öğrenildiği vurgulandı.

Makalede, Avrupa'daki son dönem gelişmeler şöyle özetlendi:

"(Avrupa ülkeleri) Vatandaşlarımızı, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi koruyabilmek için savunma sanayi tabanını yeniden silahlandırıyor ve canlandırıyorlar. Savunma harcamaları ve üretimi artıyor; yeni fabrikalar açılıyor ve mevcut fabrikalar vardiya ve üretim hatları ekliyor. Sadece geleneksel savunma şirketleri değil, sektörde giderek artan bir şekilde büyük bir inovasyon görüyoruz. Yeni şirketler, modern savaşın gerektirdiği araç ve teknolojileri geliştiriyor. İnsansız hava araçları, insansız kara araçları, elektronik savaş sistemleri, bunların hepsi silahlı kuvvetlerimizin caydırması, koruması ve savunması için gerekli. Zihniyet değişti. Sivil otomobil üreticileri bile fabrikalarını hava savunma ve uzun menzilli insansız hava araçları da dahil olmak üzere savunma sektörü için bileşenler üretmek üzere yeniden düzenliyor."

"Savunma yeteneklerimizde hala boşluklar var"

Makalede, tüm bu gelişmelere rağmen yapılacak daha çok şey olduğunun altını çizilerek, "Savunma yeteneklerimizde hala boşluklar var. NATO müttefikleri ve AB üye devletleri daha fazla savaş uçağına, havadan havaya yakıt ikmal uçağına, gemiye ve denizaltıya, hava savunma ve füze savunmasına, insansız hava araçlarına ve insansız hava aracı karşıtı sistemlere ihtiyaç duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'ya verilen desteğin stokları tükettiğine işaret edilen makalede, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın hızla savunma kapasitelerini ve işbirliklerini derinleştirdiği belirtildi.

Makalede mevcut gerçekler karşısında işbirliği ihtiyacına değinilerek, "Bu, Atlantik'in her iki yakasında da gerçek bir çabadır. California'dan Kiev'e, Kopenhag'dan Varşova'ya, Oslo'dan Ankara'ya kadar uzanan coğrafyada varlıklarımızı, uzmanlığımızı ve yenilikçi yeteneklerimizi bir araya getirdiğimizde savunmamız eşsizdir." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Güvenliği İçin İşbirliği Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Burdur’da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:22
Şehri yasa boğan ölüm Gencecik avukat hayatını kaybetti
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 11:50:01. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Güvenliği İçin İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.