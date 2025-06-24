Avrupa Konseyi Heyeti Van'da Kayyum Uygulamalarını Eleştirdi

(VAN) - Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools, Eş Raportör Bryony Rudkin ve beraberindeki heyet, Van'da yerlerine kayyum atanan Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, toplantının oldukça verimli geçtiği belirtilerek, Van'daki halk iradesinin gasp edilmesine yönelik eleştiriler ve bu durumun yarattığı tahribatların gündeme geldiği ifade edildi.

Heyetin, halkın seçtiği temsilcilerin yerine atanan kayyumlara yönelik eleştirilerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, Avrupa Konseyi temsilcilerinin, seçilmiş eş başkanlar ve belediye meclis üyeleriyle dayanışmayı sürdürecekleri vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"na da atıf yapılarak, bu çağrının önemine dikkat çekildi ve toplumun tüm kesimlerince sahiplenilmesi gerektiği ifade edildi.

Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, heyete teşekkür ederek, ziyaretin kendileri açısından anlamlı ve güçlendirici olduğunu belirtti.