Avrupa Konseyi'nden İdam Yasasına Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alain Berset, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasasından ciddi endişe duyduğunu açıkladı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'in, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasasından ciddi endişe duyduğu bildirildi.

Avrupa Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Konseyin çağrılarına rağmen idam cezasının kapsamını genişleten yasanın, İsrail Meclisinde kabul edilmesine tepki gösterildi.

İsrail'in 1962'den bu yana idam cezası uygulamadığının hatırlatıldığı açıklamada, cezanın genişletildiği yasanın kabulü "ciddi bir gerileme" olarak nitelenirken Genel Sekreter Berset'in yasadan ciddi endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada "hukuk kurallarıyla yönetilen bir ülkede, ayrımcı niteliğe sahip ölüm cezası uygulamasının kabul edilemez olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa Konseyinin her koşulda ölüm cezasına karşı olduğu vurgulanan açıklamada, bu cezanın temel insan hakları ve insan onuru ile bağdaşmadığının altı çizildi.

Ayrıca açıklamada, bu yasanın İsrail'in de taraf olduğu Avrupa Konseyi anlaşmaları açısından yansımalarının takip edileceği kaydedildi.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi dün, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla yapılacak. İnfazı yapan gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada savunma bakanının yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği ifade ediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 10:57:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.