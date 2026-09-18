Avrupa Konseyi ve AB'den algoritmik ayrımcılıkla mücadele rehberi - Son Dakika
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Avrupa Konseyi ve AB'den algoritmik ayrımcılıkla mücadele rehberi

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Avrupa Konseyi ve AB desteğiyle, ayrımcılığa katkıda bulunan algoritma ve yapay zeka sistemlerinin tespitini amaçlayan bir rehber hazırlandı. Brüksel'de tanıtılan rehber, eşitlik kurumlarının olası ayrımcılığı değerlendirmesine ve çözüm yolları belirlemesine yardımcı olacak.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) desteğiyle, ayrımcılığa katkıda bulunan algoritma ve yapay zeka sistemlerinin tespitini amaçlayan bir rehber hazırlandı.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Eşitlik kurumlarının kamu yönetiminde yapay zeka kullanımı konusunda eşitlik ve ayrımcılık yapmama ilkelerini koruması" başlıklı projenin kapanış etkinliği düzenlendi.

AB'nin ortak finansmanıyla ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen "Algoritmik Ayrımcılığa İlişkin Avrupa Değerlendirme Metodolojisi" başlıklı rehber tanıtıldı.

Söz konusu rehber, eşitlik kurumlarının, ayrımcılığa katkıda bulunan algoritma ve yapay zeka sistemlerini tespit etmelerine ve olası çözüm yollarını belirlemelerine yardımcı olacak.

Proje kapsamında iki yıl boyunca Belçika, Finlandiya ve Portekiz'de farklı eşitlik kurumlarıyla çalışıldı.

İngilizce, Felemenkçe, Fransızca, İsveççe, Fince ve Portekizce dillerinde mevcut olan rehber, uygulayıcılara, bir vakaya ilişkin algoritmik sistemi belirlemek, olası ayrımcılığı değerlendirmek için gerekli bilgileri toplamak, konuyu hukuki ve teknik açıdan incelemek ve ayrımcılık tespit edilirse olası çözüm yollarını belirlemek için adım adım yol gösteriyor.

Kaynak: AA
Avrupa KonseyiYapay ZekaAlgoritmaTeknolojiBrükselRehberGüncelSon Dakika

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