Avrupa Komisyonu, Avrupa Limanlar İttifakı Kamu Özel Ortaklığı\'nı başlattı

BRÜKSEL, 25 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç örgütlerinin sızmasına karşı limanları korumak üzere tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan Avrupa Limanlar İttifakı Kamu Özel Ortaklığı'nı başlattı.

Belçika'nın dönem başkanlığındaki Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye devletler, liman yetkilileri, Avrupalı dernekler, AB suçla mücadele ajansları, gümrük ve kolluk kuvvetleri ile müştereken oluşturulan ittifak Çarşamba günü devreye girdi.

AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'a göre AB'ye giren yasadışı uyuşturucunun büyük çoğunluğu deniz yolu ile taşınırken, uyuşturucunun yüzde 70'ine AB limanlarında el konuluyor. Johansson, "Bu nedenle ulusal yetkililer ile AB makamları ve AB limanları arasındaki işbirliği hayati önem taşıyor" dedi.

"Kar arayışındaki suç örgütlerinin aşırı şiddet, yolsuzluk ve sindirme yöntemlerine başvurması" karşısında ilgili ittifakın başlatıldığını kaydeden komisyon, AB'de el konulan kokain miktarının rekor düzeye ulaştığını ve geçtiğimiz senelerde yılda 300 tonu aştığını bildirdi.

2023 yılında sadece Belçika'da, Anvers- Brugge Limanı'nda bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 121 ton kokain ele geçirildi.

AB verileri, limanların AB dış ticaret hacminin yüzde 75'ine ve iç ticaret hacminin yüzde 31'ine katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bu durum ise limanları uyuşturucu kaçakçılığına ve yüksek riskli suç şebekeleri tarafından kötüye kullanıma açık hale getiriyor.