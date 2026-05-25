Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, 85 puanla şampiyon olarak 22 yıl sonra zirveye çıktı. Manchester City, 37. haftada Bournemouth beraberliğiyle şampiyonluk şansını kaybetti. İlk 5'teki Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'ne katılırken, Chelsea Avrupa kupalarının dışında kaldı. Wolverhampton, Burnley ve West Ham United küme düştü.

İtalya Serie A'da Inter, 87 puanla şampiyon oldu. Napoli, Roma ve Como Şampiyonlar Ligi'ne giderken, Milan ve Juventus Avrupa Ligi'ne kaldı. Cremonese küme düştü.

İspanya LaLiga'da Barcelona, 94 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid ve Real Betis Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Girona ve Mallorca küme düştü.

Fransa Ligue 1'de PSG, 76 puanla şampiyon oldu. Lens, Lille ve Olimpik Lyon Şampiyonlar Ligi'ne giderken, Metz ve Nantes küme düştü.

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, 89 puanla şampiyonluğunu daha önce ilan etmişti.