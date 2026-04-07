Avrupa'nın Büyük Liglerinde Hafta Sonu Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'nın Büyük Liglerinde Hafta Sonu Heyecanı

07.04.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafta sonu Avrupa'nın dört büyük liginde oynanan maçlarda lider takımlar galibiyetlerini sürdürdü. Barcelona, Inter, Bayern Münih ve PSG birbirinden önemli galibiyetler alarak zirvede kalmayı başardı. Ayrıca Türk futbolcular da önemli katkılarda bulundu.

Avrupa'nın dört büyük futbol liginde hafta sonu maçları oynandı. LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı ve Real Madrid ile farkını 7 puana çıkardı. Serie A'da Inter, Roma'yı 5-2 mağlup ederek üç hafta sonra galip geldi ve zirvedeki yerini korudu. Bundesliga'da Bayern Münih, Freiburg'u uzatmalarda 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligue 1'de PSG, Toulouse'u 3-1 mağlup ederek puan tablosunun başında kaldı. İngiltere Premier Lig'de ise Federasyon Kupası nedeniyle maç oynanmadı.

Diğer önemli sonuçlarda, Mallorca Real Madrid'i 2-1 yendi, Napoli Milan'ı 1-0 geçti, Borussia Dortmund Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti ve Lille Lens'ı 3-0 yendi. Türk futbolcular da çeşitli maçlarda forma giydi, Arda Güler Real Madrid'de 72 dakika oynarken, Hakan Çalhanoğlu Inter'de gol attı ve Berke Özer Lille'de 90 dakika kalede yer aldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Bayern Münih, Güncel, PSG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'nın Büyük Liglerinde Hafta Sonu Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:11:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Avrupa'nın Büyük Liglerinde Hafta Sonu Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.