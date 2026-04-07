Avrupa'nın Büyük Liglerinde Hafta Sonu Heyecanı

Avrupa'nın dört büyük futbol liginde hafta sonu maçları oynandı. LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yenerek art arda 6. galibiyetini aldı ve Real Madrid ile farkını 7 puana çıkardı. Serie A'da Inter, Roma'yı 5-2 mağlup ederek üç hafta sonra galip geldi ve zirvedeki yerini korudu. Bundesliga'da Bayern Münih, Freiburg'u uzatmalarda 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligue 1'de PSG, Toulouse'u 3-1 mağlup ederek puan tablosunun başında kaldı. İngiltere Premier Lig'de ise Federasyon Kupası nedeniyle maç oynanmadı.

Diğer önemli sonuçlarda, Mallorca Real Madrid'i 2-1 yendi, Napoli Milan'ı 1-0 geçti, Borussia Dortmund Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti ve Lille Lens'ı 3-0 yendi. Türk futbolcular da çeşitli maçlarda forma giydi, Arda Güler Real Madrid'de 72 dakika oynarken, Hakan Çalhanoğlu Inter'de gol attı ve Berke Özer Lille'de 90 dakika kalede yer aldı.