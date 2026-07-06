Avrupa Parlamentosu İmamoğlu'nun Davalarını Takip Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Parlamentosu İmamoğlu'nun Davalarını Takip Etti

06.07.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, İmamoğlu'nun davalarını takip ettiklerini açıkladı.

(İSTANBUL) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, İzlanda ve Portekiz'den Avrupa Parlamentosu üyeleriyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de görülen davalarını takip etti. Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Amor, Avrupa Parlamentosu adına Türkiye'deki yargı süreçlerini izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarını takip ettikten sonra yaptığı açıklamada, burada bulunmalarının Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti. Amor, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü olarak görevinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday ülke olması nedeniyle katılım sürecini ve demokratik standartları takip etmek olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'nun kısa süre önce kabul ettiği Türkiye raporunu hatırlatan Amor, "Durumun daha kötüye gidebileceğini düşünmek istemiyorduk. Ancak iktidarın hayal gücü her defasında sınırları aşmayı başarıyor" dedi.

"ÜÇ DAVANIN AYNI GÜNE DENK GELMESİ TESADÜF DEĞİL"

Ankara'da NATO Zirvesi'nin düzenlendiği gün Ekrem İmamoğlu'nun üç ayrı davada savunma yapmak zorunda bırakılmasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Amor, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ankara'da NATO Zirvesi düzenlenirken aynı kişinin üç ayrı davada aynı gün savunma yapmak zorunda bırakılması tesadüf değildir. İstatistiksel olarak bunun bağımsız bir yargı sisteminde gerçekleşmesi mümkün değildir. Zaten burada bulunmamızın nedenlerinden biri de budur."

Bugün Avrupa Parlamentosu ve Avrupa'daki Sosyal Demokrat aile adına dayanışmamızı göstermek ve Türkiye'de yargı bağımsızlığındaki gerilemenin hangi noktaya ulaştığını yerinde görmek istiyoruz.

Dakikalar önce Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının gelecek yılın ilk günlerine ertelendiğini öğrendik. Aynı zamanda bugün üç farklı davada savunma yapmak zorunda bırakıldı ve bu davalardan bazılarının 9 Temmuz'a kadar sonuçlandırılması hedefleniyor.

Gerçekten, Türkiye dışında herhangi biri bu yargının bağımsız olduğuna inanabilir mi? Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve mevcut Adalet Bakanı Akın Gürlek'in atanmasının ne anlama geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Akın Gürlek hiçbir demokratik reformun parçası olamaz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun siyasi rekabetten uzaklaştırılması sürecinde siyasi bir araç olarak kullanıldı. AK Parti'nin seçimlerde başaramadığını yargıyı ve savcıları kullanarak gerçekleştirmeye çalıştılar."

AVRUPA KENTLERİ SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

Basın toplantısında söz alan İzlandalı AP üyesi ve NATO Parlamenterler Asamblesi İzlanda Delegasyonu Başkanı Dagur Eggertson ise İstanbul ve Türkiye'nin dostu olarak yaşanan gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek, Eurocities, Özgür Şehirler Paktı ve B40 Balkan Kentleri Ağı'nın da aynı gün ortak açıklama yayımladığını hatırlattı. İzlandalı milletvekili, "Avrupa'nın ve dünyanın birçok kentinin gözü bugün burada yaşananların üzerinde" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN HALA UMUT VAR"

Portekizli milletvekili ve AP eski üyesi Rui Tavares de daha önce Avrupa Parlamentosu adına Macaristan raportörlüğü yaptığını belirterek, yıllarca hukukun üstünlüğü ve demokraside yaşanan gerilemeyi takip ettiğini söyledi.

Macaristan'da bugün değişim umudunun yeniden doğduğunu ifade eden Tavares, "Bu nedenle Türkiye için de umut olduğunu düşünüyorum. Bugün duruşma salonunda Ekrem İmamoğlu'nun sergilediği liderliği gördüm. Dayanışmam yalnızca onunla değil; gazetecilerle, sivil toplumla, sendikalarla, kadın hareketiyle, LGBTİ+ hareketiyle ve demokrasi, hukukun üstünlüğü ile temel haklar için mücadele eden herkesledir. Bugün bu adliyede tanık olduğumuz şey, demokrasi ile otokrasi arasındaki mücadeledir. Aynı zamanda Türkiye'nin de parçası olabileceği ortak demokratik Avrupa projesi için verilen bir mücadeledir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu İmamoğlu'nun Davalarını Takip Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Bursa’da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza
NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar

14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
14:05
Bakan Fidan: NATO’nun yeni dönemi Ankara’da başlayacak
Bakan Fidan: NATO'nun yeni dönemi Ankara'da başlayacak
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 14:36:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu İmamoğlu'nun Davalarını Takip Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.