Avrupa Parlamentosu Merkez Grupları, Aşırı Sağcı Grubu Uzak Tutma Görüşmelerini Doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avrupa Parlamentosu Merkez Grupları, Aşırı Sağcı Grubu Uzak Tutma Görüşmelerini Doğruladı

Avrupa Parlamentosu Merkez Grupları, Aşırı Sağcı Grubu Uzak Tutma Görüşmelerini Doğruladı

Avrupa Parlamentosu'ndaki merkez gruplar, Avrupa Halk Partisi, Sosyalistler ve Demokratlar ve Avrupa'yı Yenile'nin, aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri grubunu AP komitelerinden uzak tutmak için görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. AP ve AB Komisyonu Başkanı'nı seçmek için yapılacak oylamanın da gerçekleşeceği Genel Kurul öncesi açıklamalarda bulunan sözcüler, bu girişimin antidemokratik olduğunu belirten Vatanseverler temsilcisiyle polemiğe girdi. Merkez gruplar, aşırı sağın politika yapım sürecinde yer almasını engellemek için ittifak kurma konusunda anlaştıklarını söyledi.

12.07.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) merkez gruplar Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve Avrupa'yı Yenile'nin (Renew Europe), aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri grubunu AP komitelerinden uzak tutmak için görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

AP sözcüleri ile siyasi grup temsilcileri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenledikleri basın toplantısında, 16-18 Temmuz'da AP ve AB Komisyonu Başkanı'nı seçmek için yapılacak oylamanın da gerçekleşeceği Genel Kurul öncesi açıklamalarda bulundu.

Bir muhabirin, AP'de üçüncü büyük grup haline gelen Avrupa'nın Vatanseverleri'nin AP komitelerinde yer almasını engellemek için merkez grupların ittifak kuracağı iddialarına ilişkin sorusu kısa süreli polemiğe neden oldu.

EPP temsilcisi Pedro Lopez de Pablo iddiaları doğrulayarak aşırı sağın politika yapım sürecinde olmasını engellemek için Renew Europe ve S&D ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Pablo, "Seçilmiş milletvekilleri, AP başkan yardımcıları, komite başkanları ve biz, bu AP üyelerinin kurumu temsil etmesini istemiyoruz." dedi.

Bunun üzerine söz alan Avrupa'nın Vatanseverleri temsilcisi Alonso de Mendoza, bu girişimin "antidemokratik" olduğunu belirterek, "Seslerini duyurma hakkına sahip milyonlarca Avrupa vatandaşını temsil ettiğimizi hatırlatmak isterim." diye konuştu.

"Bu girişim bize karşı değil, milyonlarca Avrupa vatandaşına karşı yapılan bir girişimdir." diye konuşan Mendoza, böyle bir durumun gerçekleşmeyeceğini umduklarını aktardı.

ECR temsilcisi Michael Strauss AP'deki hiçbir grubun dışlanmaması gerektiğini savunduklarını ifade ederek, böylesi bir girişimin yaklaşık 30 milyon seçmene ayrımcılık olacağını söyledi.

Strauss, "Bize düşen görev, belirli bir çoğunluğun hoşuna gitmeyenleri dışlamak değil seçilmiş tüm temsilcilerin sesini parlamento faaliyetlerine dahil etmektir." dedi.

Yeşiller temsilcisi Simon McKeagney ise, "Aşırı sağcılar, demokrat değildir. Bu nedenle demokrasiden bahsetmek biraz zor. Onlara farklı bir şekilde yaklaşılmalıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

"Avrupa'nın Vatanseverleri" grubu

Son yapılan AP seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesinin ardından siyasi partiler arasında ittifaklar da şekillenmeye başlamıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30 Haziran'da bir araya gelen aşırı sağcı ve AB karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) temsilcileri, AP'de "Avrupa'nın Vatanseverleri" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifakın kurulduğunu duyurmuştu.

Kısa sürede Avrupalı diğer sağ partilerden destek gören ittifaka İspanyol Vox, Hollandalı Özgürlük Partisi (PVV), Belçikalı Flaman Menfaati (VB), İtalyan Lig Partisi, Fransız Ulusal Birlik (RN), Portekizli Chega ve Danimarka Halk Partisi katılmıştı.

Avrupalı aşırı sağ partilerden toplam 84 milletvekilini bir araya getiren ittifak, 8 Temmuz'da AP'de siyasi grup kurma koşullarını sağlamalarıyla resmen kurulduklarını duyurmuştu.

Fransız aşırı sağcı RN partisinin liderlerinden Jordan Bardella'nın başkanlık görevine seçildiği ittifak, AP'nin 3. büyük siyasi grubu olmuştu.

Bu gelişmenin ardından AB yanlısı merkez partilerin, Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakı üyelerinin herhangi bir parlamento komitesine girerek politikaları etkilemesini engelleme konusunda anlaştıklarına dair iddialar basında yer bulmuştu.

Kaynak: AA

Parlamento, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu Merkez Grupları, Aşırı Sağcı Grubu Uzak Tutma Görüşmelerini Doğruladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 18:45:34. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu Merkez Grupları, Aşırı Sağcı Grubu Uzak Tutma Görüşmelerini Doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement