Avrupa Parlamentosu Müslüman ve Yahudi karşıtlığıyla mücadele oturumu düzenledi

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda son dönemde yükselen Müslüman karşıtı nefret ve antisemitizmle mücadele konulu oturum düzenlendi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, oturumda, "Bu çok doğru zamanda yapılan bir tartışma. 7 Ekim'in üzerinden 4 ay geçti ve AP seçimlerine 4 ay kaldı. Geçtiğimiz haftalarda, Avrupa çapında, şehirlerimizin sokaklarında, internette nefret söyleminde ve suçlarında endişe verici bir artışa tanık olduk." diye konuştu.
Son 4 ayda hem Yahudi hem de Müslüman karşıtlığının arttığını belirten Schinas, bu tür olaylardan örnekler verdi:
"Sinagoglara molotof kokteylleri atıldı, konut binalarına Davut Yıldızları çizildi, Yahudi mağazaları yıkıldı. Camilere ve evlere sprey boyayla gamalı haçlar ve Müslüman karşıtı hakaretler yazıldı, insanlar içeride dua ederken camilere ateş açma girişiminde bulunuldu. Yahudi ve Müslüman mezarlıklarına saygısızlık yapıldı."
Schinas fiziksel saldırıların dışında çevrim içi ortamda da "İsrail devletinin yıkılması, tüm Yahudilerin öldürülmesi, Müslüman göçmenlerin öldürülmesi veya sınır dışı edilmesi, Müslüman kadınlara tecavüz edilmesi" çağrısında bulunulduğunu söyledi.
"Bunlar kesinlikle kabul edilemez." diyen Schinas, AB Komisyonunun bu konunun üstüne eğildiğini vurguladı.
Schinas, "Şimdi tüm AB üyesi ülkeleri, Yahudi ve Müslüman topluluklarını nefretten korumak için gerekli kaynakların mevcut olmasını sağlamak amacıyla ulusal stratejileri ile eylem planlarını benimsemek ve uygulamak için üzerlerine düşeni yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.
Vatandaşlar arası diyalog teşvik etmek için panel düzenlenecek
AB Konseyi Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de ırkçılık ve nefret olgusuyla mücadelede toplumun tüm kesimleri arasındaki diyalogun son derece önemli olduğunun altını çizdi.
AB Konseyinin bu yılın ilk yarısında "nefrete karşı eylem konulu Avrupa vatandaşları paneli" düzenleyeceğini duyuran Lahbib, AB Komisyonunun Irkçılıkla Mücadele Temsilcisi Michaela Moua, Antisemitizmle Mücadele Temsilcisi Katharina von Schnurbein ile AB'nin Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılıkla Mücadele Koordinatörü Marion Lalisse'yi çabalarından ötürü tebrik etti.
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