Avrupa Parlamentosu'ndan Kayyum Atamalarına Sert Tepki

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(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin, "İddialar ne olursa olsun, bu kayyum sistemi Türk hükümetinin demokrasiye açık bir saldırısıdır, halkın iradesini gasp etmektedir ve AB'nin buna net bir cevap vermesi gerekiyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Sanchez Amor, kayyum atamalarına tepki gösterdi. Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şimdi sıra, son yerel seçimlerde DEM Parti'nin açık ara kazandığı Mardin, Batman ve Halfeti'de. İddialar ne olursa olsun, bu kayyum sistemi Türk hükümetinin demokrasiye açık bir saldırısıdır, halkın iradesini gasp etmektedir ve AB'nin buna net bir cevap vermesi gerekiyor."