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Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Merkez Partiler Çoğunluğu Elde Etti

Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Merkez Partiler Çoğunluğu Elde Etti

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, AP seçimlerinde aşırı sağın yükselişine rağmen merkez partilerin çoğunluğa sahip olduklarını belirtti. AP seçimlerinin ilk sonuçlarına göre, Hristiyan Demokratlar, Sosyalistler ve Demokratlar, Avrupa'yı Yenile, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri, Kimlik ve Demokrasi ve Avrupa Solu gibi merkez sağcı, merkez sol ve diğer partiler çoğunluğu oluşturdu. Metsola, yeni AP'nin çalışmalarına başlayacağını ve Avrupa projelerinin merkez üzerine inşa edileceğini belirtti.

10.06.2024 01:51
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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, AP seçimlerinde aşırı sağın yükselişine rağmen merkez partilerin çoğunluğa sahip olduklarını söyledi.

6-9 Haziran'da 27 AB üyesinde düzenlenen AP seçimlerinin ilk sonuçları, Brüksel'deki AP Genel Kurul salonuna kurulan dev ekrandan duyuruldu.

AP Başkanı Metsola, burada yaptığı açıklamada, oylamanın üye ülkelerin çoğunda sona erdiğini söyledi.

Metsola'nın "AP'nin 10'uncu yasama döneminin ilk gerçekçi resmi" olarak nitelediği sonuçlar, ekranda şöyle paylaşıldı:

Üye ülkelerden merkez sağcı partileri bir araya getiren, Hristiyan Demokratlar olarak bilinen Avrupa Halk Partisi (EPP) 189,

Merkez sol eğilimli partileri bir araya getiren Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) 135,

Liberal çizgideki Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) 80,

İklim, çevre ve göçmen hakları gibi konuları önceleyen Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı 52,

Muhafazakar partilerin oluşturduğu Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 72,

Aşırı sağcı partileri buluşturan Kimlik ve Demokrasi (ID) 58,

Sol partileri içeren Avrupa Solu 36.

Metsola'dan seçim yorumu

Metsola, yeni AP'nin 11 Haziran'dan itibaren çalışmaya başlayacağını, siyasi grup liderlerinin yeni AB Komisyonu başkanının seçilmesi amacıyla bir araya geleceğini söyledi.

Parlamentonun ilk genel kurul oturumunun 16 Temmuz'da Strazburg'da yapılacağını belirten Metsola, aşırı sağın elde ettiği güçlü konum ile ilgili görüşünün sorulması üzerine şunları söyledi:

"Sonucun etkisi ile grupların bir araya gelip çoğunluğu oluşturması sorumluluğu arasında bir denge olacağını düşünüyorum. Bu parlamento bir hükümet ve bir muhalefetle çalışmıyor. Çoğunlukla çalışıyor. Avrupa yanlısı yapıcı merkezin hakim kaldığını ve birlikte çalışmamız gereken Avrupa projelerinin üzerine inşa edileceği merkezin de bu merkez olduğunu görüyoruz."

Metsola, "Sağ ve aşırı sağ partilerin kazanımlarının AP'deki yolsuzluk skandalıyla ilgili olup olmadığı"na yönelik bir soruyu cevaplarken bu skandalların bir daha yaşanmayacağını, yeni parlamentonun reformlarla donatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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