Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Savunma Projelerine Katılımını Kısıtladı

27.04.2026 09:19
Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin AB savunma projelerine katılımını sınırlayan bir karar aldı. Bu adım, stratejik ilişkilerin geleceğini etkileyebilir.

Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi (SEDE), Türkiye'nin 2028-2034 dönemini kapsayan Horizon Europe programının savunma bileşenlerine katılımını kısıtlayan bir düzenlemeyi onayladı. 29'a karşı 5 oyla kabul edilen değişiklik, Türkiye'yi savunma, güvenlik ve çift kullanımlı teknolojilerden dışlarken, sivil alanlarda iş birliği devam edecek.

Bu karar, AB içinde Türkiye'ye yönelik iki farklı yaklaşımı ortaya koyuyor. Bazı ülkeler Türkiye'yi stratejik ortak olarak görürken, diğerleri hassas alanlarda dışlanması gerektiğini savunuyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD güvenlik garantilerindeki belirsizlikler, Avrupa'yı kendi savunma kapasitesini artırmaya zorlarken, Türkiye'nin askeri gücü ve jeopolitik konumu kritik önem taşıyor. Ancak siyasi gerilimler, AB'nin Türkiye'ye mesafeli yaklaşmasına neden oluyor.

AB ülkeleri Türkiye konusunda bölünmüş durumda: Yunanistan, Kıbrıs, Fransa ve Avusturya mesafeli yaklaşırken, İtalya, İspanya ve Almanya daha pragmatik. Bu ayrım, ortak savunma politikası oluşturmayı zorlaştırıyor. Sonuç olarak AB, Türkiye'nin kapasitesine ihtiyaç duyuyor ancak onu karar alma mekanizmalarına dahil etmek istemiyor. Bu çelişki sürdürülebilir değil ve AB'nin siyasi uyum ile güvenlik ihtiyaçları arasında bir tercih yapması gerekiyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı
Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı Boyutu ağızları açık bıraktı Cama çarpanı kuş zannetti, dev etçil çekirge çıktı! Boyutu ağızları açık bıraktı
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Afşin’de ters laleler açtı Koparana 700 bin TL ceza Afşin'de ters laleler açtı! Koparana 700 bin TL ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı Yolcu minibüsü dere yatağına yuvarlandı: 16 yaralı

09:29
Galatasaray 3. golü atınca resmen delirdi
Galatasaray 3. golü atınca resmen delirdi
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
08:50
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok “Yargıyı hallederim“ dedi, 32 milyon aldı
Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı
08:20
Otomotiv devi Honda’dan 23 yıl sonra veda
Otomotiv devi Honda'dan 23 yıl sonra veda
07:55
Tedesco’dan derbi sonrası olay sözler Samandıra’da casus mu var
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?
