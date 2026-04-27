Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Savunma Projelerine Katılımını Kısıtladı

Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi (SEDE), Türkiye'nin 2028-2034 dönemini kapsayan Horizon Europe programının savunma bileşenlerine katılımını kısıtlayan bir düzenlemeyi onayladı. 29'a karşı 5 oyla kabul edilen değişiklik, Türkiye'yi savunma, güvenlik ve çift kullanımlı teknolojilerden dışlarken, sivil alanlarda iş birliği devam edecek.

Bu karar, AB içinde Türkiye'ye yönelik iki farklı yaklaşımı ortaya koyuyor. Bazı ülkeler Türkiye'yi stratejik ortak olarak görürken, diğerleri hassas alanlarda dışlanması gerektiğini savunuyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD güvenlik garantilerindeki belirsizlikler, Avrupa'yı kendi savunma kapasitesini artırmaya zorlarken, Türkiye'nin askeri gücü ve jeopolitik konumu kritik önem taşıyor. Ancak siyasi gerilimler, AB'nin Türkiye'ye mesafeli yaklaşmasına neden oluyor.

AB ülkeleri Türkiye konusunda bölünmüş durumda: Yunanistan, Kıbrıs, Fransa ve Avusturya mesafeli yaklaşırken, İtalya, İspanya ve Almanya daha pragmatik. Bu ayrım, ortak savunma politikası oluşturmayı zorlaştırıyor. Sonuç olarak AB, Türkiye'nin kapasitesine ihtiyaç duyuyor ancak onu karar alma mekanizmalarına dahil etmek istemiyor. Bu çelişki sürdürülebilir değil ve AB'nin siyasi uyum ile güvenlik ihtiyaçları arasında bir tercih yapması gerekiyor.