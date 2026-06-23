Avrupa Ülkelerinden Sudan'a İtidal Çağrısı - Son Dakika
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Avrupa Ülkelerinden Sudan'a İtidal Çağrısı

23.06.2026 23:44
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7 Avrupa ülkesi, Sudan'daki çatışmalarda sivil halkın korunması için itidal çağrısında bulundu.

İngiltere, Norveç, İtalya, Fransa, Almanya, İrlanda ve Hollanda Dışişleri Bakanları, Sudan'daki çatışmanın tüm taraflarını, son derece ağır bir insani krizin etkisi altındaki sivil halkı korumak ve gerilimi düşürmek için acilen itidale davet etti.

7 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları, Sudan'daki gelişmelere ilişkin ortak bir bildiri kabul etti.

İtalya Dışişleri Bakanlığının paylaştığı ortak bildiride, "Aynı görüşte olan ülkelerin dışişleri bakanları olarak saldırıların durdurulması ve sivil halkın korunmasının sağlanması yönündeki tekrarlanan çağrılara rağmen, El Ubeyd'e yönelik devam eden saldırılara ilişkin raporlardan derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca, "Uluslararası toplum, geçen yıl El Faşir'de işlenen ve soykırım niteliği taşıdığına dair güçlü değerlendirmeler yapılan vahşete tanıklık etti. Bu tür trajedilerin tekrar yaşanmasına izin veremeyiz." ifadeleri yer aldı.

Bildiride, son haftalarda El Ubeyd'e yönelik insansız hava aracı saldırılarının sivil kayıplara yol açtığı, kritik seviyede olduğu belirtilen yakıt, gıda ve su kıtlığını daha da ağırlaştırdığı kaydedildi.

Yağmur sezonu yaklaşırken, hayat kurtarıcı destek sağlayan insani yardım çalışanlarının kasıtlı saldırıların hedefi olduğu belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca yakın zamanda bir saldırı olabileceğine dair güvenilir sinyaller bulunmaktadır. Bu kritik bir dönemeçtir ve uluslararası toplum harekete geçmelidir. Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) saldırılarını derhal durdurmaya çağırıyoruz. Siviller güvenli şekilde bölgeden ayrılabilmeli ve tüm taraflar hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım erişimini garanti etmelidir. HDK, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve müttefikleri gerilimi düşürmeli, uluslararası insancıl hukuka uymalı ve Cidde Bildirgesi kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmelidir."

Ortak bildiride, Sudan'da şiddetin sona ermesi, sivillerin korunması ve ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Ülkelerinden Sudan'a İtidal Çağrısı - Son Dakika

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