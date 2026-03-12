Avrupa'ya Göçte Azalma, Kış Koşullarında Can Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'ya Göçte Azalma, Kış Koşullarında Can Kaybı

Avrupa\'ya Göçte Azalma, Kış Koşullarında Can Kaybı
12.03.2026 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın ilk iki ayında AB'ye yasal olmayan girişler %52 azaldı, 660 kişi yaşamını yitirdi.

2026'nın ilk iki ayında Avrupa'ya yasal olmayan yollardan giriş yapanların sayısı azalırken, zorlu kış koşulları nedeniyle yüzlerce kişi göç yolculuğunda yaşamını yitirdi.Avrupa Birliği (AB) sınırlarından içeri, yılın ilk iki ayında düzensiz giriş yapanların sayısı, 2024'ün aynı dönemine kıyasla bariz şekilde azaldı. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (Frontex) verilerine göre, Ocak ve Şubat aylarında yaklaşık 12 bin sınır geçişi kaydedildi.

Frontex'in Varşova'daki merkezinden yapılan açıklamada, gerekli belgelere sahip olmadan gerçekleşen girişlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında gerilediği bildirildi. Ajans bu düşüşü, başlıca göç rotaları boyunca bu kış yaşanan zorlu hava koşullarına bağladı.

Raporda, özellikle kötü hava koşulları sebebiyle AB'ye giden güzergahlarda hayatını kaybeden kişi sayısının arttığı vurgulanıyor.

İki ayda 660 kişi hayatını kaybetti

Frontex'in Uluslararası Göç Örgütü verilerine dayanarak aktardığına göre, Ocak ve Şubat aylarında Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yaklaşık 660 kişi yaşamını yitirdi. Rapor, suç örgütü niteliğindeki kaçakçılık ağlarının, insanları hava şartlarındaki risklere rağmen para kazanmak uğruna, elverişsiz botlarla denize açılmaya zorladığını ortaya koyuyor.

Göçmenlerin en sık kullandığı rota, senenin ilk iki ayında Orta Akdeniz güzergahı olurken ikinci sırada Doğu Akdeniz rotası yer aldı. En güçlü düşüş ise, Afrika kıtasından Kanarya Adaları'na uzanan deniz geçişinde kaydedildi. Ocak ve Şubat aylarında AB'ye giriş yapmaya çalışanların çoğunluğunu ise Afganistan, Bangladeş ve Cezayir vatandaşları oluşturdu.

İran savaşı Avrupa'ya göç tetikledi mi?

AB üyesi ülkelere, Birliğin dış sınırlarının göç ve sınır ötesi suçlara karşı korunmasında destek veren Frontex'e göre Ortadoğu'daki mevcut savaş, AB dış sınırlarında henüz belirgin şekilde hissedilmiyor. Ancak ajans, durumun önümüzdeki aylarda bölgede daha fazla göç hareketine yol açma riski taşıdığına da dikkat çekiyor.

KNA/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle

İnsan Hakları, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'ya Göçte Azalma, Kış Koşullarında Can Kaybı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 00:12:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Avrupa'ya Göçte Azalma, Kış Koşullarında Can Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.