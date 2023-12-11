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Avrupa'ya yasa dışı göç girişimleri rekor seviyede

AB Sınır Koruma Ajansı'nın verilerine göre, bu yılın Kasım sonuna kadar kaydedilen verilere göre yasa dışı yollarla Avrupa'ya girme girişimleri 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Akdeniz güzergahında kaydedilen yasa dışı göç girişimleri son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, Batı Afrika rotasında İspanya'ya yönelik göçmen trafiğinde keskin bir artış yaşandı.

Avrupa\'ya yasa dışı göç girişimleri rekor seviyede
11.12.2023 - 21:13,
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AB Sınır Koruma Ajansı, bu yıl Kasım sonuna kadar kaydedilen verilere göre yasa dışı yollarla Avrupa'ya girme girişimlerinin 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.Avrupa sınırlarında, 2023'ün ilk 11 ayında 335 bin 300'den fazla düzensiz göç girişimi tespit edildiği bildirildi. Kısaca Frontex olarak bilinen Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı'nın verilerine göre bu sayı geçen yılın tamamından daha fazla ve 2016'dan bu yana kaydedilen en yüksek sayı. En fazla yasa dışı göç girişimi 152 bin 200 ile Akdeniz güzergahında kayıtlara geçti. Akdeniz üzerinden yapılan girişimler geçen yıla göre yüzde 61 artarak son yedi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre toplam 2 bin 511 kişi bu tehlikeli deniz yolcuğu sırasında hayatını kaybetti.

Batı Balkanlar rotasında ise yüzde 28'lik bir düşüş yaşandı. Bu güzergahta yıl başından bu yana 98 bin 600 düzensiz göç girişimi kaydedildi. Buna karşılık, Batı Afrika rotasında, İspanya'ya ait Kanarya Adaları'na yönelik göçmen trafiğinde keskin bir artış yaşandı. AB ajansına göre, şu ana kadar 32 bin 400 yasadışı sınır geçişi gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen sayının iki katından fazla.

Resmi olarak kaydedilen Frontex'in verileri, toplam kişi sayısını değil, Avrupa sınırlarından toplam geçme girişimini yansıtıyor. Yani buna göre aynı kişinin, yasa dışı yollardan sınırı birden fazla geçme girişimi veriler içerisinde yer alabiliyor.

KNA/ GY,ET

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Kaynak: Deutsche Welle
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