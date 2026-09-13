Avrupalı Demokratlar'dan İmamoğlu kararı sonrası Üsküdar mitingine destek - Son Dakika
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Avrupalı Demokratlar'dan İmamoğlu kararı sonrası Üsküdar mitingine destek

Avrupalı Demokratlar\'dan İmamoğlu kararı sonrası Üsküdar mitingine destek
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Avrupalı Demokratlar, Ekrem İmamoğlu'na hakaret suçundan verilen iki yıl bir ay hapis cezasının ardından Üsküdar'da düzenlenen gösterilere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ceza sonrası binlerce kişinin demokrasiyi savunmak için Üsküdar'ı doldurduğu belirtildi.

(ANKARA) - Avrupalı Demokratlar, tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, "hakaret" suçundan iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından Üsküdar'da düzenlenen gösterilere ilişkin, "İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından Üsküdar demokrasi için ayağa kalktı. Erdoğan, bir rakibi seçim yarışından çıkarabilirsiniz. Ama seslerini, oylarını ve demokratik geleceklerini savunmaya kararlı bir halkı durduramazsınız" açıklamasında bulundu.

Avrupalı Demokratlar tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Üsküdar'da gerçekleştirdiği mitinge yer verildi.

Üsküdar mitingi ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı ile hazırlanan paylaşımda, "İmamoğlu'nun cezasının ardından binlerce kişi demokrasiyi savunmak için Üsküdar'ı doldurdu" ve "Bir kişiyi susturabilirsiniz, ama hepimizi usturamazsınız" yazıları yer aldı.

Paylaşımda, "Dün, Ekrem İmamoğlu iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırılıp, karar kesinleşirse yürürlüğe girecek bir siyasi yasakla karşı karşıya kalmasının ardından Üsküdar, demokrasi için ayağa kalkan bir insan deniziyle doldu. Erdoğan, bir rakibi seçim yarışından çıkarabilirsiniz. Ama seslerini, oylarını ve demokratik geleceklerini savunmaya kararlı bir halkı durduramazsınız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupalı Demokratlar'dan İmamoğlu kararı sonrası Üsküdar mitingine destek - Son Dakika

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