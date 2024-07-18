Avrupalı yardım görevlisi açlık grevine başladı

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) casusluk iddiası nedeniyle gözaltına alınan Avrupalı yardım görevlisi gözaltı koşullarını protesto etmek için açlık grevine başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, OAC'nin başkenti Bangui'de 2 ay önce gözaltına alınan Portekizli Martin Joseph Figueira cezaevi koşullarını protesto etmek için açlık grevine başladı.

Bangui'deki ordu karargahında bulunan Camp de Roux Cezaevi'nde gözaltında tutulan Figueira, casusluk faaliyeti yürütmek, silahlı gruplarla darbe planlamak ve ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlanıyor.???????

Birçoğu sömürge döneminden kalma OAC hapishaneleri, kötü yaşam koşulları ve kapasitenin üzerinde mahkum sayısı nedeniyle sık sık ölümlere sahne oluyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.