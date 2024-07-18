Avrupalı yardım görevlisi açlık grevine başladı - Son Dakika
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Avrupalı yardım görevlisi açlık grevine başladı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde casusluk iddiasıyla gözaltına alınan Portekizli yardım görevlisi Martin Joseph Figueira, gözaltı koşullarını protesto etmek için açlık grevine başladı. Figueira, casusluk faaliyeti, darbe planlama ve ulusal güvenliği tehlikeye atma suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor. OAC hapishanelerindeki kötü yaşam koşulları ve fazla mahkum sayısı ise sık sık ölümlere neden oluyor.

18.07.2024 19:19
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) casusluk iddiası nedeniyle gözaltına alınan Avrupalı yardım görevlisi gözaltı koşullarını protesto etmek için açlık grevine başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, OAC'nin başkenti Bangui'de 2 ay önce gözaltına alınan Portekizli Martin Joseph Figueira cezaevi koşullarını protesto etmek için açlık grevine başladı.

Bangui'deki ordu karargahında bulunan Camp de Roux Cezaevi'nde gözaltında tutulan Figueira, casusluk faaliyeti yürütmek, silahlı gruplarla darbe planlamak ve ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlanıyor.???????

Birçoğu sömürge döneminden kalma OAC hapishaneleri, kötü yaşam koşulları ve kapasitenin üzerinde mahkum sayısı nedeniyle sık sık ölümlere sahne oluyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA

Mahkum, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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