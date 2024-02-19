Avukat Feyza Altun Hakkında Şeriat Paylaşımı Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

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Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Savcı gözetiminde evinde polis tarafından arama yapılan Altun, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeriat dediğiniz şey sokaklarda kadın taşlayan Taliban aklıdır benim için. Bu bağlamda sözümün de arkasındayım. Bu ülkede de o rejim uygulanmayacak. Bu ülkede modern laik hukuk kuralları geçerlidir. Şeriat istemek anayasal düzeni tehdittir ve suçtur" dedi.

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile yaptığı paylaşımla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Avukat Altun'un evinde savcı gözetiminde arama yapılıyor.

"BU ÜLKEDE MODERN LAİK HUKUK KURALLARI GEÇERLİDİR"

Altun, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar hiçbir inançla ilgili en ufak rencide edici şey yazmadım yazmam da. Kimsenin dini inancı, hangi din olursa olsun onu yaşama biçimi beni ilgilendirmez. Şeriat dediğiniz şey sokaklarda kadın taşlayan Taliban aklıdır benim için. Bu bağlamda sözümün de arkasındayım. Bu ülkede de o rejim uygulanmayacak. Bu ülkede modern laik hukuk kuralları geçerlidir. Şeriat istemek anayasal düzeni tehdittir ve suçtur. Ettiğiniz küfür hakaret ve tehditleri iade ediyorum." dedi.

Altun başka bir paylaşımında ise " Türkiye'de rejimle ilgili tartışmalar 29 Ekim 1923'te bitmiştir." ifadelerini kullandı.