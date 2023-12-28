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Avukat ile yengesi, Osmaniye'de toprağa verilecek - Son Dakika
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Avukat ile yengesi, Osmaniye'de toprağa verilecek

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden avukat Kamil Yıldız, hemşire yengesi Nihal Yıldız ve ağabeyi Hilmi Yıldız'ın Osmaniye'deki bir akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a döndüğü belirtildi. Kamil Yıldız ile Nihal Yıldız'ın cenazeleri, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesinde defnedilecek.

Avukat ile yengesi, Osmaniye\'de toprağa verilecek
28.12.2023 - 14:36,
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AVUKAT İLE YENGESİ, OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 kişiden avukat Kamil Yıldız, hemşire yengesi Nihal Yıldız ve ağabeyi Hilmi Yıldız'ın, Osmaniye'deki bir akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra yaşadıkları İstanbul'a döndüğü bildirildi. Kamil Yıldız ile Nihal Yıldız'ın cenazeleri, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesinde toprağa verilecek.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: DHA
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