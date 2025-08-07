İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında avukat Mehmet Y. Antalya'da gözaltına alındı.
Başsavcılık, avukat Mehmet Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.
Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalandı.
Mehmet Y'nin, işlemleri için polis ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Avukat Mehmet Y. Dolandırıcılıktan Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?