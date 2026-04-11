Avukat Mücahit Birinci'ye Yalan İfade Verme Suçlamasıyla Dava Açıldı - Son Dakika
Avukat Mücahit Birinci'ye Yalan İfade Verme Suçlamasıyla Dava Açıldı

11.04.2026 07:39
İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasıyla ilgili olarak Mücahit Birinci hakkında iş insanı Murat Kapki'ye yalan ifade vermesi için vaatlerde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Savcılar, Birinci hakkında görevini kötüye kullanmaktan hapis cezası talep ediyor.

Avukat Mücahit Birinci hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye yalan ifade vermesi için vaatlerde bulunduğu suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Birinci'nin 31 Temmuz 2025'te Kapki ile cezaevinde görüştüğü, burada Kapki'den 'gerçeğe aykırı ifade vermesini ve yanında getirdiği ifadeyi imzalamasını' istediği, '2 milyon dolar ücret karşılığında serbest bırakılacağına dair sözler söyleyip garanti verdiği' suçlamaları yer aldı. Savcılar, Birinci hakkında 'görevini kötüye kullanmak' suçlamalarıyla altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istedi. Davayı kabul eden mahkeme duruşma tarihi olarak 8 Eylül'ü belirledi.

Sosyal medya hesabından 10 Nisan'da açıklama yapan Birinci, avukatlık ruhsatının iptalinin talep edilmediğini savundu. Kamu görevlisi olmadığına işaret eden Birinci, avukatların 'görevi kötüye kullanma suçları gibi özgü suçlardan sorumlu tutulamayacağı açıktır' dedi. Kapki'nin vekaletini almadığını da savunan Birinci, 'görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarından biri kamunun veya müvekkilin mağduriyetidir. Olayda herhangi bir noktada mağduriyetin doğmadığı açıktır. Hadise vekalet ücreti konuşma safhasına dahi gelmemiştir' ifadelerini kullandı.

AKP eski Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Mücahit Birinci, bu süreçte AKP İstanbul İl Başkanlığı'nca 'kesin ihraç' talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Birinci bunun ardından 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla AKP'den ve aktif siyasetten istifa ettiğini duyurmuştu. Başsavcılık Birinci'nin avukat olması nedeniyle ifadesi öncesinde Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alındığını belirtti.

CHP lideri Özgür Özel, Birinci'nin Kapki'den 'olmayan bir buluşmayı olmuş gibi anlatmasını ve bazı isimler vermesini' istediğini öne sürdü. CHP lideri, Birinci için, 'Murat Kapki'ye gitti. Önüne 1, 5 sayfalık ifade tutanağı koyup 'Bunu imzalayacaksın üstüne de 2 milyon dolar verip tıpış tıpış çıkacaksın' dedi' ifadelerini kullandı. Mücahit Birinci X hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in suçlamaları için 'zırvalar' ifadesini kullandı. Birinci, Özgür Özel ve Kapki'den şikâyetçi olmuştu.

Son Dakika Güncel Avukat Mücahit Birinci'ye Yalan İfade Verme Suçlamasıyla Dava Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Avukat Mücahit Birinci'ye Yalan İfade Verme Suçlamasıyla Dava Açıldı - Son Dakika
