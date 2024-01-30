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Avukat, Piyasa Fiyatının Altında Otomobil Vaadiyle 25 Kişiyi Dolandırdı - Son Dakika
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Avukat, Piyasa Fiyatının Altında Otomobil Vaadiyle 25 Kişiyi Dolandırdı

Bursa'da bir avukatın, piyasa fiyatının altında otomobil satışı vaadiyle 25 kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandığı olaya ilişkin soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Avukatın müştekilerden aldığı paraları izini kaybettirmek için şüphelilere gönderdiği belirtildi.

Avukat, Piyasa Fiyatının Altında Otomobil Vaadiyle 25 Kişiyi Dolandırdı
30.01.2024 - 16:02,
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BURSA'da, avukat Yusuf Ç.'nin, piyasa fiyatının altında sıfır otomobil sahibi olma vaadiyle 25 kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Yusuf Ç.'nin, müştekilerden aldığı paraları, izini kaybettirmek için şüphelilere gönderdiği belirtildi.

Ünlü otomobil markalarının satışını ve servis hizmetini yapan bir firmanın da avukatı olan, Bursa Barosu'na kayıtlı Yusuf Ç., iddiaya göre, piyasa fiyatının altında rakamlarla otomobil satışı yapma vaadiyle dolandırıcılık yaptı. Avukat Yusuf Ç.'ye yüklü miktarlarda para veren kişiler, kendisine ulaşamayıp şikayette bulununca dolandırıcılık ortaya çıktı. Toplamda 150 milyon lira ödeme yapan 10 mağdurun şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Babası da Bursa'da Sulh Hukuk Hakimliği yapan avukatın Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Avukat Yusuf Ç., 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2023 yılının Ekim ayında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukat Yusuf Ç.'nin, hakim olan babasının banka hesaplarından 800 bin lira çektiği de iddia edildi.

BABASININ BANKA HESAPLARINI DA BOŞALTMIŞ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 19 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, 'Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; şüpheli Y.Ç.'nin 25 müşteki şahsı kar vaadi ile dolandırdığı iddia edilen olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli Y.Ç.'nin, müştekileri dolandırarak elde ettiği paraların izini kaybettirmek amacı ile yüksek tutarlarda para gönderdiği şüphelilere yönelik olarak yapılan operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alınmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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