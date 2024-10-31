Avukat Sarsılmaz'a Destek Eylemi

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Haber-Gaye Şeyma CAN

(İSTUNBUL) - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Ekim'de görülen Diayder davası karar duruşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan sanık avukatı Bedirhan Sarsılmaz'ın meslektaşları adliye önünde bir araya geldi. Avukatların açıklamasında, "Başta Barolar ve hukuk örgütleri olmak üzere tüm hukukçuları ve demokratik kamuoyunu Av. Bedirhan Sarsılmaz şahsında avukatlık mesleği ile savunmaya yönelen saldırılara karşı beraber ses çıkarmaya davet ediyoruz" denildi.

Diayder davası karar duruşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sanık avukatı Bedirhan Sarsılmaz gözaltına alınmış ve ardından da tutuklanmıştı. Bedirhan Sarsılmaz'ın meslektaşları bugün İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi. Avukat Gülyeter Aktepe'nin okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özgür Hukukçular Derneği üyesi avukat Bedirhan Sarsılmaz 25 Ekim'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen bir yargılamanın karar duruşmasında müdafi olarak bulunmaktayken, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alınmak istenmiştir. Meslektaşımız duruşmanın devam ettiğini, müvekkilinin savunmasını yapacağını beyan ederek, duruşma salonunda müvekkilinin haklarını korumuş ve savunmasını yapmıştır. Henüz duruşma bitmemiş olmasına rağmen; yargılamayı yürüten mahkeme, meslektaşımızın kamu görevini yeri getirdiğini göz ardı ederek, duruşmadan polis tarafından çıkartılarak gözaltına alınmasına seyirci kalmış, meslektaşımızın kamu görevinin engellenmesine ve müvekkilinin savunma hakkının ihlal edilmesine göz yummuştur.

Meslektaşımız 4 gün boyunca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde hiçbir gerekçe sunulmaksızın gözaltında tutulmuş ve soruşturma dosyasında bulunan evrakların incelenmesi ve evraklardan örnek alınmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Aynı zamanda müdafi ile görüş hakkının kısıtlanması kararı ile meslektaşımızın 24 saat boyunca avukatları ile görüşme yapma hakkı hukuksuz olarak engellenmiştir.

28 Ekim'de tarihinde İstanbul Adliyesine getirilen meslektaşımız avukat olması sebebiyle savcılık tarafından ifadesinin alınması gerektiğini kolluk ifadesinde belirtmiş olmasına rağmen soruşturma savcısı tarafından meslektaşımızın ifadesi alınmamış başka bir ifadeyle hakkındaki isnatlara cevap verme ve delillerini sunma imkanı tanınmadan meslektaşımız dosya üzerinden tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Savcılıkça tutuklama talebine meslektaşımızın müdafiliğini üstlendiği müvekkil yakınları ve meslektaşları ile gerçekleştirdiği mesleki faaliyetleri kapsamındaki telefon görüşmeleri ile ifade özgürlüğü kapsamında kalan sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilmiştir. Sonuç olarak Sulh Ceza Hakimliği tarafından maddi anlamda herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın adeta kanun maddesinin tekrarından ibaret bir gerekçe ile meslektaşımızın tutuklanmasına karar verilmiştir.

Her gün adliyede, emniyette, hapishanede avukatlık görevini yerine getiren ve ifadeye çağrıldığı takdirde gidebilecekken duruşmadan gözaltına alınan meslektaşımızın mesleki faaliyetlerinin suçlama konusu haline getirilerek tutuklanması avukatlık mesleğine ve savunmaya saldırı niteliğindedir. Siyasi iktidarın baskı ve tehditleri ile avukatlara yönelik yürütülen soruşturma, gözaltı ve tutuklama kararları, meslektaşımız şahsında avukatlara yönelmiş bir tehdittir.

Başta Barolar ve hukuk örgütleri olmak üzere tüm hukukçuları ve demokratik kamuoyunu Av. Bedirhan Sarsılmaz şahsında avukatlık mesleği ile savunmaya yönelen saldırılara karşı beraber ses çıkarmaya davet ediyoruz."