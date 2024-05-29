Avukatlar, Adalet Bakanlığı'nın ücret zam talebine tepki gösterdi - Son Dakika
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Avukatlar, Adalet Bakanlığı'nın ücret zam talebine tepki gösterdi

Avukatlar, Adalet Bakanlığı\'nın ücret zam talebine tepki gösterdi

Avukatlar, 2024 yılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'nın yüzde 90 zam talebinin Hazine ve Maliye Bakanlığının 'uygun görülmemesine' tepki gösterdi. Avukatlar, bu müdahalenin yurttaşın savunma hakkına açık bir saldırı olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, CMK ücret tarifesinde yüzde 58.4'lük bir artış oranının olduğunu ifade etti. Avukatlar, adaletten tasarruf olamayacağını vurgulayarak, mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi.

29.05.2024 10:45
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Avukatlar, 2024 yılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'nın yüzde 90 zam talebinin Hazine ve Maliye Bakanlığının "uygun görülmemesine" tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan avukatlar, kemer sıkma politikasının genç avukatları vurduğunu belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın CMK ücret tarifesine yapmış olduğu bu müdahale yurttaşın savunma hakkına açık bir saldırıdır. Bakan Şimşek bilmelidir ki adaletten tasarruf olmaz" dedi.

Avukatın Sesi İnisiyatifi adına Kerim Bütün, 2024 yılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'nın yüzde 90 zam talebinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "uygun görülmemesi" kararının kendilerine verilmesine ilişkin bilgi edinme başvurusunda bulunmuştu.

Bakanlıktan itiraf gibi yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği cevapta, "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife"nin 13 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Zorunlu Müdafilik Tarifesinde; 2019 yılında yüzde 24, 2020 yılında yüzde 20, 2021 yılında yüzde 20, 2022 yılında yüzde 30, 2023 yılında yüzde 123 oranında artış yapılmıştır. 2024 yılı tarifesinde ise yüzde 58.4'lük bir artış oranı söz konusudur."

"Kemer sıkma politikası genç avukatları vurdu"

Avukat Kerim Bütün ve Avukat Muhammed Said İlhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

2024 CMK ücret tarifesine karşı eylemler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bütün, "Hazine ve Maliye Bakanlığı başvurumuza vermiş olduğu cevapta ücret hakkımıza menfi bir müdahalede bulunduğunu kabul etmiş oldu. Kemer sıkma politikası yine dar gelirli olarak sayılabilecek bir kesimi, genç avukatları vurdu" dedi.

"Adaletten tasarruf olmaz"

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın CMK ücret tarifesine yapmış olduğu bu müdahale yurttaşın savunma hakkına açık bir saldırı niteliği de taşımaktadır" diyen Bütün, "Bakan Mehmet Şimşek bilmelidir ki adaletten tasarruf olmaz. Bu yanlışın sürdürülmesi halinde geri dönüşü mümkün olmayan hak ihlalleri yaşanacaktır. Değindiğimiz gibi yurttaşın savunma hakkını etkilemek pahasına açlık sınırının altındaki ücretleri bizlere reva görenlerle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Avukat Muhammed Said İlhan ise "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği cevap, meslek örgütümüzün müzakere dışında tutulduğunu, asgari ücretin dahi altında çalışıp her sene onlarcası intihara sürüklenen avukatların sorunlarının bu sene de görmezden gelineceğini ifade etmekten başka bir anlam taşımamaktadır" diye konuştu.

"CMK Tarifesi'ni bu haliyle kabul etmiyoruz"

İlhan, şu ifadelere yer verdi:

"Takibi belki on seneyi aşacak bir dosyada avukatın neredeyse ücretsiz çalıştırılması, yurttaşın hakkını savunmayı fiilen imkansızlaştırmakta, hukuk mekanizmasının içini boşaltmaktadır. Üstelik CMK Tarifesi ile hak kazanılan 'ücret', Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenen tutarın dahi katlarca altındadır. Haliyle bu, avukatın daha aşağısında kabul edemeyeceği bir işi, aynı nitelikle ve çok daha düşük bir ücrete icra etmesi gerektiği gibi çelişik bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Bu konuda Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak tavrımız nettir. Hukuk, bakanlığın kemer sıkarak ya da başka türlü saiklerle daraltabileceği bir alan değildir. CMK Tarifesi'ni bu haliyle kabul etmiyor ve artırılmasına yönelik mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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