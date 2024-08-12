Avustralya, ABD ve İngiltere Nükleer Denizaltı Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avustralya, ABD ve İngiltere Nükleer Denizaltı Anlaşması İmzaladı

Avustralya, ABD ve İngiltere, nükleer denizaltı malzemelerinin ülkeye transferini ve gizli bilgi paylaşımını öngören anlaşmayı imzaladı. Anlaşma, Avustralya'nın gelecekteki nükleer denizaltıları için malzeme ve ekipman transferine olanak sağlayacak.

12.08.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya, ABD ve İngiltere'den nükleer denizaltı malzemelerinin ülkeye transferini ve bu alandaki gizli bilgi paylaşımını öngören anlaşma imzaladı.

Avustralya Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, 3 ülke arasında nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasının yenilenmiş hali olarak betimlenen "Avustralya, İngiltere ve ABD Hükümetler Arası Deniz Nükleer Yürütme İşbirliği Anlaşması"na ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, "Yenilenen haliyle anlaşma, İngiltere ve ABD'nin Avustralya'nın gelecekteki nükleer denizaltıları için özgün malzeme ve ekipman transferine olanak sağlayacak. AUKUS ortakları arasında nükleer denizaltılarla ilgili gizli bilgi iletişiminin ve değişimin devam etmesine olanak tanıyacak." ifadelerine yer verildi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles da anlaşmanın Avustralya donanmasının nükleer denizaltı edinmesine yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi.

Radyoaktif atık yönetiminden Avustralya sorumlu olacak

Bu arada, yenilenen anlaşma çerçevesinde nükleer yakıt, radyoaktif atık yönetimi, elden çıkarılması ve depolanması Avustralya'nın sorumluluğunda olacak.

ABC News, Avustralya'nın, olası bir nükleer riske karşı ABD ve İngiltere'den zararını talep etme hakkına sahip olduğunu ancak ABD ve İngiltere'nin de "kendi nükleer denizaltı programlarını zayıflattığı" gerekçesiyle anlaşmadan çekilebileceğine vurgu yaptı.

Avustralyalı senatör David Shoebridge de anlaşmanın "bir kumar oyunu" olduğunu savunarak, "Bu anlaşmanın açıkça ortaya koyduğu şey şudur: ABD herhangi bir noktada kendisi için yeterli denizaltıya sahip olmadığını düşünürse AUKUS'tan çekilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

AUKUS endişelere yol açtı

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

AUKUS anlaşması, Avustralya'yı "nükleer güce ulaşmadan önce nükleer denizaltılara sahip ilk ülke" konumuna getirmesi nedeniyle gelecekte bölgedeki gerilimi artırabileceği yönünde endişelere yol açıyor.

Nükleer teknolojinin, nükleer silahlı bir devletten silahsız bir devlete aktarılacak olması, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşma'daki (NPT) "boşluk" olarak değerlendirilirken, Avustralya'nın bu alanda emsal teşkil edeceğine inanılıyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, anlaşmaya getirilen eleştirilere, Çin'in bölgedeki askeri gücünü ciddi şekilde artırdığı ve bu yüzden de anlaşmanın gerekli olduğu savunmasını yapmıştı.

Eski Avustralya Başbakanı Paul Keating ise "AUKUS'un asıl amacı Avustralya üzerinde askeri kontrol oluşturmak. Sonunda ne olacak biliyor musunuz? Avustralya, ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Avustralya, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya, ABD ve İngiltere Nükleer Denizaltı Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
10:17 ’Su kesme’ kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı 'Su kesme' kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
21:09 Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı
19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 İstanbul’da Marmaray’da dehşete düşüren anlar Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı İstanbul'da Marmaray'da dehşete düşüren anlar! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 13:36:31. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya, ABD ve İngiltere Nükleer Denizaltı Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement