Avustralya Başbakanı, aile içi şiddeti ulusal kriz olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı, aile içi şiddeti ulusal kriz olarak nitelendirdi

Avustralya Başbakanı, aile içi şiddeti ulusal kriz olarak nitelendirdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülke genelinde kadına yönelik şiddete karşı düzenlenen protestoların ardından aile içi şiddeti 'ulusal kriz' şeklinde nitelendirdi. Albanese, protestoların cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için hükümete yapılan bir çağrı olduğunu belirtti ve bu çağrıya kulak vermeleri gerektiğini vurguladı. Başbakan, ayrıca protestocuların sert tepkisiyle karşılaştı ve şiddetin önlenmesi ve suçlulara odaklanılması gerektiğini söyledi.

29.04.2024 09:43
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülke genelinde kadına yönelik şiddete karşı düzenlenen protestoların ardından aile içi şiddeti "ulusal kriz" şeklinde nitelendirdi.

Albanese, Avustralya'da aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınların durumuna dikkati çekmek amacıyla düzenlenen protestolara ilişkin, Nine Network televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Bu protestoların, cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için hükümete yapılan bir çağrı olduğunu dile getiren Albanese, bu çağrıya kulak vermeleri gerektiğini ve "sadece empati kurmanın yeterli olmadığını" belirtti.

Anthony Albanese, "Ortalama her 4 günde bir kadının, partnerinin elinde ölmesi, ulusal krizdir." diye konuştu.

Öte yandan Başbakan Albanese, başkent Kanberra'da katıldığı mitingde, protestocuların sert tepkisiyle karşılaştı.

Protestocular, Albanese'e karşı "Harekete geçin" ve "İşinizi yapın" şeklinde sloganlar atarken, başbakan da şiddetin önlenmesi ve suçlulara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Avustralya'da hafta sonu ülke genelinde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla 17 farklı protesto düzenlendi. Melbourne kentindeki protestoya, yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

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